Ferrovie: Legambiente, ancora 159 km binario unico in Liguria

In Liguria su 493 chilometri di rete ferroviaria 159 sono ancora a binario unico, "una percentuale tra le più basse d'Italia, che rallenta lo scambio e le potenzialità di trasporto tra la Liguria e le altre Regioni".

Lo denuncia il nuovo rapporto 'Pendolaria 2023' in cui Legambiente fa il punto sul trasporto via ferro in Italia.

"La Regione Liguria deve fare di più: nel 2021 ha stanziato solo lo 0,66% del bilancio regionale per il servizio ferroviario a fronte di continui aumenti di biglietti e abbonamenti", commenta il presidente di Legambiente Liguria Santo Grammatico.

Nel rapporto viene dedicato un focus alla linea Genova-Acqui-Ovada e "alla cronica mancanza di investimenti sull'infrastruttura, che vede ancora 46 chilometri di binario unico su 63 e dove risulta indispensabile ormai un potenziamento almeno fino ad Ovada".

Legambiente segnala che "il progetto del necessario raddoppio ferroviario sulla linea per Ventimiglia continua a lasciare perplessa l'associazione" perché "lo spostamento a monte del tracciato allontana dai centri urbani il servizio, con risultati deludenti e poco confortanti laddove questa soluzione è già stata preferita rispetto al mantenimento della linea vicino ai centri abitati". (ANSA).