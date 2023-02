Calcio: Semplici arrivato a La Spezia, firma entro domattina

(ANSA) - LA SPEZIA, 22 FEB - Leonardo Semplici è pronto a diventare il nuovo allenatore dello Spezia. Il tecnico toscano è arrivato in città per firmare entro domani mattina il contratto fino al 2024 con il club ligure.

Il club sta preparando i documenti dopo il via libera arrivato da New York, dove vive il proprietario Robert Platek.

Si occupa dunque la panchina rimasta vacante dopo l'esonero di Luca Gotti avvenuto una settimana fa.

Con Semplici arriveranno allo Spezia anche il secondo Consumi, i collaboratori Rubicini e Casoni e il preparatore atletico Fabbriccini, che già hanno lavorato con lui alla Spal e al Cagliari.

Giovedì pomeriggio il primo allenamento nel centro sportivo di Follo a tre giorni dal prossimo impegno in campionato sul campo dell'Udinese. (ANSA).