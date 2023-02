Siccità: M5S, occorre 'piano straordinario' in Liguria

"La Regione Liguria vari un piano straordinario per contrastare il perdurante stato di siccità, considerando anche l'avvicinarsi del periodo più caldo dell'anno". Lo sollecita il gruppo del M5S nel Consiglio regionale della Liguria presentando un'interrogazione alla Giunta Toti.

"Vogliamo sapere se la Regione Liguria ha intenzione di attuare un piano straordinario per arginare gli effetti della siccità e, - spiega il capogruppo M5S Fabio Tosi - visto lo stato dei bacini idrici in Liguria e le carenze di pioggia, di sensibilizzare la popolazione sulla necessità di ottimizzare l'utilizzo dell'acqua potabile".

L'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone conferma all'ANSA "l'inconsueto perdurare a febbraio dello stato di emergenza per la siccità diramato a settembre scorso in Liguria". "Al momento ammontano a 6 milioni di euro gli investimenti in corso sulla rete idrica regionale" ma la Regione Liguria nel breve periodo non prevede di attivare divieti all'uso dell'acqua.

"Gli scienziati concordano: in Liguria e generalmente nel nord Italia si prospetta una siccità ancora peggiore di quella che ha colpito l'Italia lo scorso anno e che, come evidente a tutti, è già iniziata - sottolinea Tosi -. Ci chiediamo dunque che provvedimenti intenda prendere la Giunta Toti per cercare di ovviare a una questione sempre più importante che rischia di mettere in ginocchio l'agricoltura, il turismo e il normale svolgersi delle nostre vite". (ANSA).