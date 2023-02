SempreVerdi festival, a Genova torna la rassegna dedicata

(ANSA) - GENOVA, 21 FEB - Prende il via lunedì prossimo la quarta edizione di "SempreVerdi Festival", rassegna ideata e diretta da Luisa Costi per ricordare i legami di Giuseppe Verdi con Genova, città dove trascorse, una quarantina d'inverni, abitando prima in Carignano e poi nell'imponente Palazzo del Principe che era stato di Andrea Doria.

La IV edizione si svolgerà, dunque, dal 27 febbraio, ricorrenza del "secondo funerale" di Verdi (scomparso il 27 gennaio 1901) al 5 marzo 2023 ed offrirà un ricco programma di eventi online (Facebook, Youtube, e Instagram) e un gran finale dal vivo, nel cuore di Genova.

Lunedì (ore 13,30) sarà il musicologo Giuseppe Martini a ricordare il legame tra Verdi e Genova, mentre il giorno successivo alla stessa ora, l'attore e regista Sax Nicosia racconterà la messa in scena di un'opera a Mumbai, ovvero l'operazione culturale di portare la lirica fuori dai suoi confini tradizionali ad un pubblico nuovo. Mercoledì 1° marzo sarà il tenore Francesco Meli a parlare del "suo" Verdi, autore da lui frequentato in maniera particolarmente assidua.

Il gran finale, dal vivo, è fissato per domenica 5 marzo (ore 17,30) nell'atrio di Palazzo Tursi: si terrà un concerto con la partecipazione del coro "Genova Vocal Consort" e del chitarrista Fabrizio Giudice. (ANSA).