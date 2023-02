Ricercato in Inghilterra, arrestato a Savona

(ANSA) - GENOVA, 21 FEB - I poliziotti della Squadra Mobile di Savona hanno arrestato un cittadino albanese di 27 anni, incensurato, in esecuzione di un ordine di arresto emesso dalle autorità del Regno Unito. L'uomo risulta ricercato per possesso di droga, lesioni personali, furto e guida pericolosa, compiuti nel settembre del 2020, nel Kent, in Inghilterra. Nella giornata di ieri, ricevuta una segnalazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, gli investigatori hanno rintracciato il ricercato, residente a Genova, ma che di fatto viveva a Savona.

L'arrestato è stato portato in carcere a Genova, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, ai fini del procedimento per l'estradizione. (ANSA).