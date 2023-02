Lavoro: Bonaccini, far costare il precario più di quello stabile

(ANSA) - GENOVA, 21 FEB - "Combattere la precarietà dovrebbe essere un segnale anche di fiducia nel futuro. Noi dobbiamo far costare il lavoro precario di più di quello stabile. Per questo bisogna tagliare le tasse anche in termini di decontribuzione per le assunzioni stabili, così facendo anche chi assume sarebbe invogliato a fare contratti a tempo indeterminato". Così Stefano Bonaccini prima di incontrare a Genova i lavoratori dell'ex Ilva durante il suo tour elettorale per l'elezione a segretario del Pd.

"La destra non ha messo 1 euro nell'ultima finanziaria per coloro che sono precari, per i poveri e per i deboli. Se divento segretario la prima campagna che faremo nel paese sarà per essere più "popolari": tornare nelle piazze, nei luoghi di lavoro, nei mercati. E vorremmo andare davanti ai bar a raccoglie le firme per una legge di iniziativa popolare per introdurre il salario minimo legale perché dobbiamo cancellare la vergogna che permette ancora oggi troppo spesso di far pagare le persone, soprattutto i giovani, due, tre euro l'ora, senza alcuna tutela. E questo non è degno per un paese civile. Ci vuole - ha affermato Bonaccini - un PD da combattimento, che sappia interloquire molto con chi lavora ma anche con chi produce, perché poi senza imprese serie sane non ci sarebbe lavoro". (ANSA).