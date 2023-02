Cantiere autostrade: A6, feriti 2 operai caduti da ponteggio

(ANSA) - ROCCAVIGNALE, 21 FEB - Infortunio sul lavoro questa mattina intorno alle 9 nel savonese. Due operai che stavano lavorando su un pilone di un viadotto dell'autostrada A6 all'altezza di Roccavignale sono caduti dal ponteggio su cui si trovavano. Un volo di circa 3 metri a causa del quale hanno riportato rispettivamente un trauma cranico e una ferita a una spalla e a una gamba. Le loro condizioni non sono gravi.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia, carabinieri, Asl e medici del 118, oltre all'elisoccorso che però fortunatamente alla fine non si è rivelato necessario. I due sono stati portati in ospedale in ambulanza in codice giallo. (ANSA).