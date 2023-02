Bimbo di 2 anni morso al volto da Rottweiler del padre

(ANSA) - GENOVA, 21 FEB - Un bimbo di due anni è stato morso dal cane di razza Rottweiler in casa. È successo nel primo pomeriggio in via Pacinotti, a Sampierdarena. Il piccolo, ferito al volto, è stato soccorso e portato in codice giallo all'ospedale pediatrico Gaslini dove gli sono state diagnosticate ferite per otto giorni. L'animale, di proprietà del padre del bimbo, potrebbe essere portato in canile. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi e ricostruire la dinamica di quanto successo. (ANSA).