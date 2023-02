Aborto: ok Consiglio Liguria a pillola RU486 in consultori

La distribuzione della pillola abortiva nei consultori spacca la maggioranza di centrodestra nel Consiglio regionale della Liguria. L'assemblea ha approvato un ordine del giorno che impegna la Giunta Toti "ad avviare le azioni necessarie a permettere la distribuzione in totale sicurezza della pillola RU486 presso i consultori territoriali già adeguati e ad adeguare un numero congruo di consultori sul territorio". Sono stati 17 i voti a favore (centrosinistra, M5S, Lega, due consiglieri della Lista Toti e gruppo misto) e 9 i contrari (FdI, cinque consiglieri della Lista Toti e Forza Italia). L'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola ha manifestato la disponibilità della Giunta ad accogliere l'ordine del giorno presentato dal consigliere Pd-Articolo Uno Roberto Arboscello "nella misura in cui i consultori abbiano le caratteristiche idonee stabilite dalla norma".

"L'interruzione di gravidanza tramite la pillola RU486 risulta meno invasiva rispetto all'intervento chirurgico, fatto non trascurabile dal punto di vista psicologico. - afferma Arboscello - In altre Regioni italiane la pillola RU486 è già o verrà resa disponibile anche nei consultori territoriali, garantendo così a tutte le donne assistenza, protezione e aiuto lungo tutto il percorso, attraverso strutture e persone altamente qualificate". (ANSA).