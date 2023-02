A Genova manoscritti di Paganini da Biblioteca Casanatense

(ANSA) - GENOVA, 21 FEB - Nel cinquantesimo anniversario dell'acquisizione da parte dello Stato del Fondo comprendente 95 composizioni di Paganini, gli Amici di Paganini di Genova - Centro Paganini per la ricerca e la didattica in collaborazione con la Biblioteca Casanatense di Roma e il Comune di Genova, dedicano all'illustre artista genovese il prossimo week end.

L'appuntamento è a Palazzo Tursi nelle sale paganiniane dei Musei di Strada Nuova. Sabato 25 febbraio, con inaugurazione alle 10, le sale paganiniane accoglieranno sei autografi di Paganini.

L'iniziativa è resa possibile grazie a una convenzione stipulata dagli Amici di Paganini di Genova con la Biblioteca Casanatense di Roma che dal 1972 custodisce il prezioso Fondo. I sei autografi presentati appartengono (con la sola eccezione della Sonata Napoléon per Violino e Orchestra M. S. 5) alla ricca produzione cameristica di Paganini e risalgono tutti alla fase creativa precedente la tournée intrapresa nel 1828. Con questa esposizione si avvia una collaborazione fra la Biblioteca Casanatense e gli Amici di Paganini finalizzata a favorire sempre più la conoscenza del Fondo conservato a Roma.

I manoscritti verranno digitalizzati e collocati anche nel sito del Centro Paganini per la ricerca e la didattica (www.centropaganini.it), nella Biblioteca digitale che intende diventare punto di riferimento essenziale per gli studiosi di Paganini, accogliendo documenti, testi, musiche del grande compositore e violinista genovese. Domenica 26, alle 15, nel Salone di Rappresentanza adiacente alle Sale Paganiniane la direttrice della Biblioteca Casanatense Lucia Marchi terrà una conversazione sul Fondo Paganiniano. A seguire verrà presentato il volume edito da Serel International - Stefano Termanini editore, 'Paganini: genesi ed eredità di un mito' che raccoglie gli Atti del Convegno tenuto nell'ottobre 2021 nell'ambito del Paganini Genova Festival. Parteciperanno alla presentazione, con l'editore, i curatori del volume Mariateresa Dellaborra e Danilo Prefumo. Due giovani violinisti, Filippo Bogdanovic e Filippo Taccogna, eseguiranno pagine paganiniane. (ANSA).