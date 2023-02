Si arrampicano su tetto Regione Liguria, ballano e si filmano

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Sì sono arrampicati di prima mattina in cima al palazzo della Regione Liguria, nella centralissima piazza De Ferrari, per fare un balletto e filmarsi con il cellulare. Degli autori del blitz non c'è però alcuna traccia anche se gli agenti delle volanti e la Digos li stanno cercando.

A lanciare l'allarme è stato l'addetto alla vigilanza che ha chiamato il numero di emergenza della questura dicendo di aver visto tre persone arrampicarsi salendo dalle grondaie. Quando i poliziotti sono arrivati hanno perlustrato tutto l'edificio senza trovare nessuno. Un testimone ha raccontato di avere visto i tre mente ballavano e si riprendevano con i cellulari. (ANSA).