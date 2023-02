Sampdoria: torna d'attualità Zanetti, patron Segafredo

(ANSA) - GENOVA, 20 FEB - Massimo Zanetti, fondatore della Segafredo e attuale proprietario della Virtus Bologna, avrebbe espresso interesse per la Sampdoria tanto da aver già avuto un primo contatto con Banca Sistema. Zanetti, nel mondo del calcio sia come sponsor sia come presidente del Bologna per due mesi tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011, non ha smentito l'ipotesi di acquisire la società blucerchiata: "Mai dire mai - ha dichiarato alla trasmissione di GR Parlamento 'La politica nel pallone' - anche perché io e Baraldi (il suo braccio destro) siamo due accaniti appassionati di pallone".

E in serata la notizia ha trovato conferme anche nelle parole di Enrico Nicolini e Pantaleo Corvino, ospiti della trasmissione di Telenord 'Il Derby del Lunedì'. Entrambi hanno confermato come Zanetti si sia spesso interessato alle sorti e alle vicende della Samp, ipotizzando un suo possibile impegno nel mondo del calcio. Il patron della Virtus Bologna peraltro già nel 2017 e soprattutto nel 2020 fu accostato al club blucerchiato ma in entrambe le occasioni i contatti non si trasformarono in accordi (ANSA).