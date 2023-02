Lo Spezia cerca accordo finale con il tecnico Semplici

(ANSA) - LA SPEZIA, 20 FEB - Lo Spezia cerca l'accordo con Leonardo Semplici per affidargli la panchina da qui al termine del campionato. Sul tavolo il tema dello staff che il tecnico toscano porterebbe con sé, da amalgamare con i professionisti già sotto contratto con la società, in cui il direttore generale Eduardo Macia ha mostrato di credere molto. Tra questi il preparatore dei portieri Lorieri, il tattico Spalla e il collaboratore Terzi, già capitano dello Spezia per sette stagioni, che domani condurranno il primo allenamento della settimana in vista della trasferta di Udine di domenica.

Nei prossimi giorni saranno svolti esami medici sul portiere Dragowski, uscito dopo aver avvertito un dolore all'inguine nel corso del primo tempo della partita contro la Juventus. Vicino al rientro il suo collega Zoet, fermo da un mese a seguito di un problema ad un ginocchio. A Udine non è escluso tocchi ancora a Marchetti, arrivato e gennaio dagli svincolati, che ieri sera è tornato a giocare una partita di serie A a 40 anni d'età.

