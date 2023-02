Al Carlo Felice la festa per le nozze d'oro dei genovesi

(ANSA) - GENOVA, 20 FEB - "Una città è fatta di tante famiglie, riconoscere e celebrare quelle che hanno passato cinquant'anni insieme è una grande cosa, l'amministrazione deve fare questo perché è anche un messaggio per i giovani, per tutti quelli che vorranno formare una famiglia in futuro". Il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha accolto con queste parole le coppie genovesi sposate tra il 1970 e il 1971, circa 500, che, dopo una messa in cattedrale, officiata dall'Arcivescovo, monsignor Tasca, sono stati festeggiati al teatro Carlo Felice nella seconda edizione di "50 anni insieme", tornata dopo lo stop dovuto al Covid.

"Siete un'armonia dal vivo" ha detto alle coppie il soprintendente, Claudio Orazi, prima del breve concerto di arie d'opera con il soprano Marika Colasanto e il tenore Manuel Pierattelli, accompagnati dal pianoforte da Sirio Restani.

Prima di entrare molte coppie si fermano davanti ai microfoni per raccontare la "ricetta" di una così lunga convivenza, fatta di molta pazienza e tanto amore. "C'era una battuta che secondo me è calzante - scherza il sindaco - prima di sposarti devi tenere gli occhi bene aperti, ma quando ti sposi meglio chiuderne uno". (ANSA).