Calcio: Genoa avanti e poi rimontato ma Bani pareggia, è 2-2

(ANSA) - GENOVA, 19 FEB - Un pareggio spettacolare quello del Genoa a Modena. I rossoblù, in vantaggio con Dragusin dopo appena 6' di gioco, si fanno rimontare prima da Strizzolo e poi vanno sotto per un autogol di Puscas.

Ma nel finale, con i canarini in dieci per l'espulsione di Oukhadda per fallo su Gudmundsson lanciato a rete, la squadra di Gilardino pareggia con Bani su assist di Coda. In mezzo un palo dello stesso Coda e due occasioni nette di Gudmundsson e Aramu con il portiere di casa Gagno bravo a salvare la propria porta.

Per il Genoa un punto che muove la classifica e permette ai rossoblù di mantenere il secondo posto in solitario con tre punti di vantaggio sulle terze, Bari e Sudtirol. Mentre i padroni di casa agganciano in piena zona play off Palermo e Pisa.

Nel prossimo turno Grifone atteso dalla sfida casalinga contro la Spal sabato prossimo al Ferraris. (ANSA).