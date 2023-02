Vende alcolici a minorenni, questore Savona sospende licenza bar

(ANSA) - SAVONA, 18 FEB - Nell'ambito dell'intensificazione dell'attività di prevenzione, che ha come obiettivo di garantire il divertimento nei luoghi di aggregazione, in condizioni di sicurezza, con particolare riguardo al mondo giovanile, il Questore di Savona ha sospeso per sette giorni la licenza di un bar di Albissola Marina. Il provvedimento è stato adottato dopo la segnalazione da parte di Carabinieri e Polizia Locale, che hanno accertato la vendita di alcolici da parte del gestore senza alcuna verifica sull'età dei clienti, tanto da rendere il locale molto 'gettonato' in zona proprio per questa caratteristica.

Durante un controllo, le Forze di Polizia, oltre ad accertare la vendita di alcolici a minori dei diciott'anni, vicino al locale hanno individuato anche alcuni giovani in possesso di piccole quantità di stupefacenti. Il provvedimento, predisposto per mezzo della Divisione Polizia Amministrativa, è stato notificato nel tardo pomeriggio dai militari della Compagnia Carabinieri di Savona. (ANSA).