Spezia, torna Nzola dopo un mese ma va in panchina

(ANSA) - LA SPEZIA, 18 FEB - Lo Spezia ritrova il proprio capocannoniere Mbala Nzola dopo oltre un mese d'assenza.

L'angolano è stato inserito tra i convocati per la partita contro la Juventus di domenica pomeriggio, anche se dovrebbe partire dalla panchina. L'ultima volta che si era visto in campionato risale alla trasferta contro il Torino dello scorso 15 gennaio, partita decisa proprio da un suo rigore che fissò il risultato sullo 0-1. L'altro rientrante è Kovalenko, fermato da un problema muscolare due settimane fa. Fabrizio Lorieri, tecnico ad interim dopo l'esonero di Gotti, ha invece lasciato a casa lo svedese Holm, alle prese con un problema agli adduttori, giocatore seguito proprio dalla Juventus in ottica mercato.

Stadio Picco tutto esaurito in prevendita per l'arrivo dei bianconeri torinesi. Sugli spalti potrebbe esserci anche Leonardo Semplici, che il direttore generale Eduardo Macia ha individuato come nuovo allenatore dello Spezia. Si tratta sulla base di un accordo fino al 2024. (ANSA).