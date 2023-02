Sampdoria sprofonda, Orsolini premia il Bologna

Un applauso al Bologna, sono tre punti quelli presi a Genova che spingono i rossoblù nella parte sinistra della classifica. La squadra di Thiago Motta accelera al Ferraris ed è una vittoria che può aprire anche nuovi orizzonti. Finisce 2-1 con la Samp che impreca perché il rigore sbagliato da Sabiri pesa come un macigno. Ed è un ko che fa malissimo alla squadra di Dejan Stankovic che resta penultima in classifica con la salvezza che si allontana sempre di più. Sono scintille già dopo il fischio d'inizio perché Samp e Bologna vogliono subito mettere le mani sul match e su tre punti che possono dare un cambio di rotta ai rispettivi obiettivi. Sono i ragazzi di Thiago Motta però quelli dal passo più veloce con l'abilità di Orsolini bravo a fabbricare giocate dall'alto coefficiente di pericolosità. Una pressione che si concretizza col vantaggio di Soriano, gol dell'ex che non esulta al cospetto della vecchia famiglia doriana, ma ci vogliono una manciata di minuti per accendere la festa rossoblù. Minuto numero 27'. assist di Barrow per il capitano che dal limite giustizia Audero con un tiro dalla precisione millimetrica. Prima Irrati convalida, poi stoppa tutto perché la posizione di Schouten sulla traiettoria sembrava sospetta, quindi certifica il vantaggio del Bologna dopo aver visionato il VAR quando il cronometro indica la mezzora di gioco. La Samp ci prova, alza il baricentro ma dalle parti di Skorupski si presenta poco e male. Tradotto, tutto è facile per la squadra di Thiago Motta che gestisce senza affanni le ripartenze doriane. Non è frizzante la formazione di Stankovic come nella notte magica con l'Inter, così il tecnico serbo mischia le carte dopo l'intervallo. Tocca a Zanoli, Murru e Rincon passando al 4-2-3-1. Ed è una Sampdoria dall'animo sicuramente diverso con maggiore intensità e capacità di proporsi con la fiammata dal 23' al 25 quando Lucumi atterra Gabbiadini: dal dischetto il neo entrato Sabiri non sbaglia. E poi c'è il bis 120 secondi dopo con Sosa che tocca con la mano dopo il cross dalla destra di Zanoli. Ancora il centrocampista blucerchiato si incarica dell'esecuzione ma il doppio miracolo di Skorupski, straordinario anche nella ribattuta, spegne le speranze di vittoria della Samp. Sembra un pareggio ormai scritto ma il genio di Orsolini ancora una volta fa la differenza: dal vertice destro dell'area di rigore beffa Audero con un parabola deliziosa che finisce dove il portiere blucerchiato non può arrivare. Il Bologna sogna l'Europa, la Samp vede la serie B.