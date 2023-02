Regione Liguria, 3,8 mln per messa norma Stadio Picco

(ANSA) - GENOVA, 18 FEB - Regione Liguria, attraverso il Fondo Strategico Regionale relativo al triennio '23-'24-'25, stanzierà 3 milioni e 800 mila euro per la realizzazione di interventi sulle infrastrutture e le opere pubbliche dello Stadio Alberto Picco della Spezia. Il governatore Giovanni Toti e l'assessore alla Infrastrutture Giacomo Giampedrone saranno domani al Picco in occasione del match tra Spezia e Juventus per sancire il patto per il finanziamento, che sarà approvato dalla Giunta a fine febbraio, tra Regione Liguria, lo Spezia Calcio e il sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini. "Il progetto nasce dall'esigenza di adeguare lo stadio agli standard ed ai requisiti previsti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A - spiegano Toti e Giampedrone -, secondo i criteri infrastrutturali e norme programmatiche, uscendo così definitivamente dall'obbligo di ottenere annualmente la deroga da parte della Lega. L'obiettivo è quello di regalare alla città uno stadio della serie A".

"Siamo una città da serie A, su tutti i livelli, e con una squadra che si misura durante la stagione di calcio con le più grandi squadre Italiane - ha detto Peracchini - per coronare il sogno dei tifosi e dei cittadini di avere uno stadio all'altezza delle nostre prestazioni sportive. Avere lo Spezia in serie A significa avere una visibilità senza precedenti per la nostra città e promuoverla, insieme a tutto l'indotto, in tutta Italia e in Europa, con ricadute economiche importanti nel turismo e nel commercio". Gli interventi riguardano tutti i settori dello stadio e si concluderanno nel 2024. (ANSA).