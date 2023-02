Orsolini: ho caricato Skorupski e lui ha parato il rigore a Sabiri

(ANSA) - GENOVA, 18 FEB - "Il secondo rigore per la Sampdoria? Ho detto a Skorupski che è un animale e che ce l'avrebbe fatta vincere lui: così è stato", spiega Riccardo Orsolini a Dazn mentre riavvolge il nastro di questo Sampdoria-Bologna dai contenuti emozionanti, modello luna park: "E' stata una gara per certi versi assurda. Eravamo in vantaggio e poi in un paio di minuti abbiamo rischiato di andare sotto per i due rigori concessi alla Samp che secondo me erano dubbi.

Potevamo gestirla in un altro modo ma invece ci siamo complicati la vita. Alla fine però siamo stati bravi a vincerla ed è anche bello ottenere i tre punti anche in un modo così sudato".

Il centrocampista del Bologna ringrazia poi i tifosi: "Sono contento per loro, se lo meritano che ci hanno seguito in tantissimi anche a Genova. Dobbiamo pensare partita dopo partita, adesso è inutile fare calcoli perché ci sono ancora tante partite davanti a noi. Sono certo però che possiamo toglierci moltissime soddisfazioni".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il tecnico Thiago Motta che risponde così quando gli chiedono del settimo posto: "Adesso pensiamo alla gara con l'Inter…Sono davvero contento perché i ragazzi hanno cercato e voluto fino alla fine questo successo ed è stato fantastico vederli sotto la curva dove si trovavamo i nostri tifosi per festeggiare insieme: c'è una grandissima sintonia e compattezza, ed è una cosa che mi rende molto felice.

C'è un collettivo importante, per noi è fondamentale che ognuno si metta al servizio del gruppo. E' la nostra forza" (ANSA).