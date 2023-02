Carabiniere libero da servizio assiste a scippo ferma ladro

(ANSA) - GENOVA, 18 FEB - Ha sentito gridare "al ladro" si è lanciato all'inseguimento fermando il borseggiatore. Lo scippatore, un minorenne di cittadinanza algerina, è stato denunciato. È successo ieri pomeriggio in via Casaregis. Il ragazzino ha strappato la borsa a una ragazza. A quel punto la donna, insieme al padre, si è messo a inseguire il ladro urlando. Un carabiniere libero dal servizio ha assistito alla scena e, dopo essere sceso dalla macchina, lo ha rincorso per diversi metri fino a fermarlo. (ANSA).