Turn over Juve, a La Spezia giocano Perin e Rugani

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - "Domani non ci sarà Chiesa, ha disputato due gare in quattro giorni ed era stanco: è anche normale dopo dieci mesi senza giocare": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia il forfait dell'attaccante in vista della gara di domani a La Spezia. "Devo ancora valutare, ma ci saranno dei cambi - spiega l'allenatore bianconero - e posso dire che giocheranno titolari Perin, Rugani e Kean". (ANSA).