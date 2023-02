Accoltellato dopo lite in un locale

(ANSA) - GENOVA, 18 FEB - Un uomo di 29 anni è stato accoltellato a un braccio la scorsa notte dopo una lite in un locale in centro. È successo in via D'Annunzio. Il ferito è stato soccorso dal 118 e portato in codice rosso, per dinamica, all'ospedale Galliera con ferite al braccio e a una mano.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo radiomobile in due avrebbero iniziato a litigare dentro il locale. I buttafuori li hanno allontanati e la discussione è proseguita fuori dove uno dei due ha preso un coltello dalla tasca e colpito l'altro per poi fuggire. (ANSA).