Svuota casa in affitto per arredare il suo B&B, denunciata

(ANSA) - RIOMAGGIORE, 17 FEB - Ha svaligiato l'appartamento che aveva preso in affitto per arredare due sue case vacanza ma il proprietario, trovata la casa vuota, l'ha scoperto navigando in rete e l'ha denunciata. E' successo a Riomaggiore, La Spezia, nelle Cinque Terre ed a raccontare l'episodio è Il Secolo XIX.

A scoprire quanto accaduto è stato il proprietario dell'appartamento, uno spezzino di 76 anni, che dopo aver ripreso le chiavi della casa al termine del contratto di locazione si era fatto accompagnare dal nipote per controllare che fosse in ordine e invece aveva trovato la casa, su due piani, completamente svuotata.

Dall'appartamento erano spariti tra i vari oggetti: varie sedie, una lavatrice, alcuni quadri, fotografie antiche compresa una Alinari, il letto matrimoniale , un letto singolo con la sua testiera, un comodino dal valore superiore ai mille euro, persino le lampade che erano sui comodini.

L'uomo, insieme al nipote, ha così cercato in rete le case vacanza di proprietà della donna e dalle foto ha scoperto che tutti gli oggetti erano serviti alla donna per arredare due sue proprietà.

Assistito dall'avvocato Davide Bonanni non ha potuto far altro che sporgere denuncia ai carabinieri della sezione della Procura della Spezia. In seguito alle indagini la donna è stata rinviata a giudizio (ANSA).