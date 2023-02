Salute: #uniamoleforze, campagna malattie rare fa tappa a Genova

(ANSA) - GENOVA, 17 FEB - La campagna "#uniamoleforze", realizzata da Uniamo, federazione italiana malattie rare, ha toccato oggi Genova con il lancio sugli autobus che percorreranno la città con i colori della Giornata delle malattie rare.

"Siamo a metà del mese di febbraio e abbiamo già realizzato molte tappe della nostra campagna, incontrando politici, istituzioni e altri stakeholders - ha dichiarato Eva Pesaro, vicepresidente di Uniamo-. È importante tenere alta l'attenzione sulle malattie rare, regioni come la Liguria possono essere un ottimo campo di prova per processi organizzativi e modelli di presa in carico innovativi, il loro successo si può realizzare solo con il costante confronto e contributo della comunità dei malati rari. Oggi vi è stato un confronto tra i rappresentanti delle associazioni e i vari stakeholders sui principali temi che sarà importante affrontare insieme".

La tappa genovese ha coinvolto il deputato Matteo Rosso, membro della commissione affari sociali, Brunello Brunetto, consigliere regionale e presidente della commissione salute e sicurezza sociale, Angelo Gratarola, assessore regionale alla sanità, Carmelo Cassibba presidente consiglio comunale Genova, Filippo Ansaldi dg ALISA e i rappresentanti del Coordinamento Malattie Rare.

L'Italia, sottolinea Uniamo, è un'eccellenza nel campo delle malattie rare: primo paese in Europa per numero di patologie inserite nello screening neonatale esteso (49), con una legge che ha permesso la costruzione della rete, primo anche per numero di health care provider appartenenti alle reti Ern (European Reference Networks). (ANSA).