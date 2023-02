Minaccia e maltratta i genitori anziani, arrestato a Spotorno

(ANSA) - SPOTORNO, 17 FEB - Un 40enne di Spotorno (Savona) è stato arrestato dai carabinieri per aver avvicinato i genitori nonostante un provvedimento restrittivo emesso a causa delle sue continue minacce nei loro confronti.

L'uomo da tempo li maltrattava e insultava per farsi consegnare somme di denaro o farsi prestare l'automobile: quando gli anziani genitori non aderivano alle sue richieste, dava in escandescenze e danneggiava i mobili di casa, minacciava di incendiare l'abitazione di famiglia o di suicidarsi.

In più occasioni avrebbe sottratto ai genitori denaro contante, gioielli o oggetti di valore, mentre in un caso sarebbe arrivato anche a tagliare gli pneumatici dell'auto del padre.

Vista la situazione i carabinieri avevano richiesto e ottenuto dall'autorità giudiziaria un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare; ieri però il 40enne ha ugualmente tentato di entrare, una violazione che prevede l'arresto obbligatorio in flagranza. I carabinieri quindi hanno immediatamente fermato l'uomo, che oggi verrà giudicato per direttissima. (ANSA).