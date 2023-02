L'omaggio a Faber per il suo compleanno: in mostra raro disco

(ANSA) - GENOVA, 17 FEB - Un pomeriggio dedicato a Fabrizio De Andrè nel giorno del compleanno è stato organizzato domani, 18 febbraio, presso lo spazio museo del comune di Genova "Viadelcampo29rosso" a partire dalle ore 15. A ricordare il cantautore genovese artisti di vario genere con la presenza eccezionale del maestro Gian Piero Reverberi, che con il fratello Gian Franco diede vita alla "Scuola genovese" dei cantautori, insieme a De André, Tenco, Bindi, Paoli e Lauzi.

Il maestro Reverberi scoprirà per l'occasione in una teca costruita appositamente proprio nello spazio museo, le partiture originali di Gulliver (1969), il rarissimo disco di cui fu autore delle musiche insieme a Fabrizio De André, create per lo sceneggiato omonimo andato in onda in 10 puntate dal dicembre 1968. Accanto alle partiture verrà esposta per la prima volta la tavoletta in legno con i nomi dei due autori che compariva all'inizio di ogni puntata fluttuante sulle acque agitate del mare solcato dal giovane Gulliver.

Reverberi collaborò a lungo con Fabrizio De André in più periodi distinti: dal 1961 al 1970, nel '74 e dal '78 fino al 2005 quando in occasione dell'uscita del triplo cd "In direzione ostinata e contraria", Dori Ghezzi, moglie di Fabrizio, lo chiamò per curare il lavoro utilizzando i master originali che valorizzano al meglio il timbro vocale di Fabrizio nelle sue note basse.

L'omaggio a Faber proseguirà con Luigi Viva, autore di libri dedicati al cantautore che insieme a Luigi Masciari, presenterà il progetto "Viva De André" tratto dall'omonimo spettacolo reduce di una fortunata tournée. Previsti interventi musicali di Luigi Masciari (chitarra) e Oona Rea (voce). Mentre l'illustratrice torinese Vanessa Gregorio consegnerà a "viadelcampo29rosso" un quadro digitale ispirato alla canzone "Fiume Sand Creek". (ANSA).