Intossicato da botulino, ricoverato in Neurologia al S.Martino

(ANSA) - GENOVA, 17 FEB - L'Ospedale Policlinico San Martino informa che si trova attualmente ricoverato presso le proprie strutture il paziente rimasto vittima di un'intossicazione da botulino. Si tratta di un uomo di 65 anni proveniente dall'ospedale di Lavagna dove lo stesso si era recato il 4 febbraio 2023 per sintomatologia gastrointestinale e disturbi oculari.

Trasferito presso la Clinica di Malattie Infettive dell'Ospedale Policlinico San Martino il 14 febbraio 2023 e successivamente in Clinica Neurologica, le condizioni cliniche del paziente risultano, a oggi, invariate e stabili, con persistenza del disturbo oculare ma nessun segno di progressione di malattia.

Il caso è stato segnalato alla Asl per l'indagine epidemiologica. (ANSA).