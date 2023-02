Fincantieri: ok a tavolo tecnico per ampliamento Riva Trigoso

(ANSA) - GENOVA, 17 FEB - "Via libera con un decreto regionale al tavolo tecnico per verificare le condizioni ambientali a proposito del progetto di ampliamento presentato da Fincantieri per lo stabilimento di Riva Trigoso, che prevede la realizzazione di nuovi pontili di varo e la conseguente messa in sicurezza di parte del fronte mare dello stabilimento. Il tavolo tecnico sarà composto dal settore valutazione impatto ambientale e dal settore ecosistema costiero della Regione, dal comune di Sestri Levante, dalla città metropolitana di Genova e da Arpal".

Ad annunciarlo è il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della Commissione Ambiente e Territorio.

"Avevo chiesto pubblicamente l'istituzione di questo tavolo -ha spiegato Muzio - già a partire dalla fine dello scorso mese di luglio. Avevo inoltre sollevato la questione anche in Consiglio Regionale con una Interrogazione depositata il 26 ottobre e discussa l'8 novembre. In quella sede l'assessore Giampedrone aveva espresso la volontà di procedere all'attivazione del tavolo, sottolineando che le condizioni messe nero su bianco dalle competenti strutture regionali rispetto al progetto presentato da Fincantieri, e contenute nel Decreto n. 6182, hanno carattere prescrittivo. Lo sviluppo dello stabilimento di Riva Trigoso di un'industria strategica quale Fincantieri è un fatto positivo, foriero anche di nuova occupazione per i giovani del comprensorio, che va contemperato con le esigenze espresse dal territorio per quanto concerne la conservazione degli arenili e della costa, il contenimento dell'erosione, la vivibilità e la viabilità nelle aree circostanti". (ANSA).