Bper diventa Desio: F24 da rifare, caos per i contribuenti

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 17 FEB - Molti correntisti di Banca Bper (ex Carige) si sono visti scartare il pagamento dei moduli F24 (per imposte e contributi), in quanto nel passaggio a Banca di Desio non è stato accettato il nuovo codice bancario (inserito in procedura) e ora dovranno rifare le procedure, con contestuale addebito tardivo e gli addebiti che ne conseguono. A denunciare l'accaduto è il commercialista, Marco Prestileo.

Col passaggio da Carige a Bper, infatti, i correntisti hanno dovuto cambiare una prima volta tutte le coordinate bancarie.

Evento che, a Ventimiglia, si ripete con la trasformazione, di Bper in Banca di Desio.

"E' inaccettabile - afferma Prestileo - che, oggi, venerdì 17 febbraio, i contribuenti che hanno regolarmente versato imposte e contributi ieri, nella scadenza del 16 febbraio, si vedono scartati tutti i propri F24 online perché Bper, nel passaggio alla nuova Desio, ha annullato, a posteriori e quindi senza preavviso, il codice banca".

Tutti i pagamenti online, quindi, sono da rifare ma risulteranno tardivi. "Un danno enorme per i contribuenti - prosegue - che i dipendenti della ex Carige, certamente senza colpa, non sanno giustificare. Prima di procedere con azioni legali, ci si chiede se qualche alto dirigente della banca Bper o Desio, che ha messo in piedi questo scellerato e incomprensibile meccanismo, voglia porre rimedio oppure no".

Secondo Prestileo: i clienti ex Carige non sono stati avvisati e la banca ha consentito di effettuare i pagamenti degli F24 per poi, a scadenza avvenuta, comunicare lo scarto. "I contribuenti - conclude - aspettano una rapida risposta dai vertici della banca. Quello che hanno riscontrato i clienti del mio studio, credo, che sarà successo anche ad altri". (ANSA).