Bper diventa Desio: Banco Desio, estranei alla vicenda

(ANSA) - GENOVA, 17 FEB - Banco Desio precisa la notizia secondo cui molti correntisti di Banca Bper (ex Carige) si sono visti scartare il pagamento dei moduli F24 per imposte e contributi, "L'Istituto - si legge nella nota - è estraneo alla vicenda. La cessione di 48 filiali da Bper a Banco Desio avverrà infatti operativamente solo a partire da lunedì 20 febbraio dal momento che il "closing" dell'operazione si è concluso solo nella tarda serata di oggi, 17 febbraio. Detto questo le filiali coinvolte sono già in contatto con i clienti per identificare la miglior possibile soluzione del problema e Banco Desio - conclude la nota - si impegna a risolvere qualsivoglia disguido che si dovesse verificare per i clienti convolti dalla migrazione che, si ripete, avverrà solo a partire da lunedì 20 febbraio". (ANSA).