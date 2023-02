Marco Conforti nuovo presidente Psa Italy

(ANSA) - GENOVA, 16 FEB - Il nuovo presidente di Psa Italy è Marco Conforti, genovese, già past president di Assiterminal, l'associazione terminalisti portuali, vicepresidente di Confetra, confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica e componente del board dell'associazione europea dei terminalisti, Feport. Succede a Gilberto Danesi, che ha guidato il terminal Psa di Genova Pra' per dieci anni, prima come ceo dal 2012 e successivamente nella veste di presidente del board dei terminal Vecon, Sech e Genova Pra' dal 2020. "Gilberto Danesi ha plasmato con tenacia e determinazione questo terminal, contribuendo a renderlo il più importante terminal container gateway italiano: la stima di colleghi e dei membri del cda è fuori discussione, e a lui va il più profondo e commosso ringraziamento per il duro lavoro di questi anni - ha commentato Roberto Ferrari, a.d. di Psa Italy alla guida dei terminal di Psa Venice-Vecon, Psa Genova Pra' e Psa Sech -. A Marco Conforti va il nostro in bocca al lupo e il benvenuto nella famiglia di Psa, di cui condivide radici, valori e obiettivi". Conforti del resto aveva contribuito all'ingresso della Fiat come terminalista portuale attraverso la holding Sinport, a cominciare proprio dal terminal Psa di Genova Pra' (allora Vte) e dopo l'acquisizione da parte di Psa Singapore ha ricoperto diverse posizioni nelle società del gruppo (Vte, Vecon e Pde) ed è stato nominato executive director e general manager di Sinport e senior advisor Psa Region Mediterranean Europe, Middle East and South Asia. "Sono particolarmente lieto di poter dare un contributo all'interno del gruppo PSA - ha sottolineato Conforti - certo che il management e le società tutte di PSA Italy siano ben consapevoli e preparati ai profondi cambiamenti che il terminalismo portuale e l'intera catena logistica stanno affrontando". (ANSA).