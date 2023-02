Spezia, ufficiale l'esonero di Gotti

(ANSA) - LA SPEZIA, 15 FEB - "Spezia Calcio comunica di aver sollevato Luca Gotti dall'incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Il Club intende ringraziare il tecnico per l'attività sin qui svolta e gli augura i migliori successi professionali".

Con questa nota la società ligure ha ufficializzato la separazione dal tecnico veneto dopo 23 partite di campionato. Fatale a Gotti la striscia di un solo punto in quattro partite di campionato ed il recente pareggio di Empoli, arrivato nel finale di partita dopo che lo Spezia si era trovato in vantaggio di due reti e con la superiorità numerica al termine del primo tempo.

Il primo nome per la sostituzione è quello di Leonardo Semplici, fermo dal 2021 dopo aver allenato il Cagliari. Il direttore generale Eduardo Macia cercherà un accordo con l'allenatore toscano nei prossimi giorni. Domenica in panchina contro la Juventus andrà Fabrizio Lorieri. (ANSA).