Incendio palazzo Genova: in 41 chiedono aiuto al Comune

(ANSA) - GENOVA, 15 FEB - Si sono concluse da parte dei vigili del fuoco le operazioni di spegnimento dell'incendio che ieri sera ha devastato il tetto e l'ultimo piano di un palazzo di via Piacenza 17 Al momento sono in corso le operazioni di bonifica e smassamento. Sul posto è attivata l'unità di crisi locale.

Delle 96 persone evacuate 41 al momento hanno chiesto l'aiuto del Comune, tramite i servizi sociali: tra gli evacuati nella notte risultano anche 9 minori, di cui un neonato.

Da questa mattina, ha spiegato il Comune, è stata attivata e resa disponibile alla popolazione l'area di attesa "Sede Municipio IV - Auditorium" presso la Biblioteca Saffi in via Molassana 74Fr e sono sono stati attivati i servizi di ristorazione scolastica del Comune con già 30 pasti forniti alle famiglie che ancora non sono riuscite a rientrare in casa. Sono presenti e attivi anche quattro volontari della Protezione Civile che forniscono tutta l'assistenza necessaria alla popolazione all'interno dell'area di attesa.

"La nostra priorità adesso è fare in modo che le persone che sono rimaste fuori dalle proprie abitazioni ricevano la massima assistenza possibile - ha spiegato l'assessore alla Protezione civile Sergio Gambino che sta seguendo l'evolversi della situazione - ci stiamo occupando di tutti, a partire dalle persone più fragili, alcuni anziani, fino ai minori; sappiamo che c'è anche una famiglia con un neonato che ha chiesto l'aiuto del Comune. Abbiamo allestito con la Protezione civile un'area di assistenza e stiamo provvedendo anche a distribuire pasti caldi. Continuiamo a monitorare costantemente la situazione con i nostri uffici e a tenere la popolazione costantemente informata". (ANSA).