Esami patente con aiuto esterno, quinto caso scoperto a Spezia

Ha provato a passare l'esame teorico per la patente di guida facendosi suggerire la risposte attraverso un auricolare. La Polizia Stradale della Spezia ha colto in flagrante e denunciato un cittadino egiziano residente a Torino, scoperto ad utilizzare i suggerimenti di una persona che, da remoto, forniva le risposte corrette ai quesiti a crocette. Si tratta del quinto caso in due mesi sventato in una delle sessioni della Motorizzazione spezzina.

"Gli individui, tutti cittadini extracomunitari, e tutti residenti al di fuori, raggiungono la nostra provincia dopo aver fatto una regolare iscrizione specificando di volersi avvalere delle cuffie sonore per la comprensione del testo previste dalla normativa vigente", specifica la Questura della Spezia con una nota. In questi casi, oltre alla denuncia, scatta anche il sequestro dei dispositivi elettronici. (ANSA).