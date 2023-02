Colapesce Dimartino, da Sanremo ci portiamo due premi e la Siae

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Da questa esperienza a Sanremo ci portiamo dietro Splash. Il pezzo sta andando bene: pensavamo arrivasse dopo il secondo o terzo ascolto, invece è partita subito bene". Commenta così Dimartino il decimo posto al festival di Sanremo, incalzato da Colapesce che aggiunge: "Anche vincere due premi, quello della Critica Mia Martini e quello Sala Stampa Lucio Dalla, ci ha sorpreso. E poi.. ci portiamo a casa la Siae", scherza alla presentazione del loro film di debutto La primavera della mia vita con la regia di Zavvo Nicolosi. All'inizio del film c'è anche un riferimento proprio a Sanremo: "siamo troppo giovani per essere delle vecchie glorie, e troppi vecchi per essere degli esordienti". Quanto c'è di vero? "Quaranta anni è una strana età per il pop. Non siamo né Madame né Iva Zanicchi. Siamo più da reddito di cittadinanza - ironizza Lorenzo Urciello, in arte Colapesce -. C'è una dicotomia continua tra quello che vuoi fare e come lo vuoi fare e il non perdere di vista quello che succede intorno a te. Una via di mezzo tra autotune e autosega".

Nella serata dei duetti sono stati accompagnati da Carla Bruni. "E' stata incredibile, è molto autoironica. E poi in camerino c'eravamo io, Dimartino, Carla Bruni e Nicolas Sarkoxy... sembra quasi una barzelletta". (ANSA).