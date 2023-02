Anziani maltrattati: "ti faccio inghiottire i denti"

(ANSA) - TAGGIA, 15 FEB - "E continua a cantare (…) finché non ti do una manata in mezzo ai denti e te li faccio inghiottire". E' soltanto una delle frasi con cui uno degli operatori socio sanitari indagati nell'inchiesta per maltrattamenti e abbandono di anziani, si rivolge a un'anziana ospite della rsa Le Palme, di Arma di Taggia.

"La degente viene momentaneamente lasciata in piedi vicino al letto - si legge negli atti -. La stessa non rimanendo ferma riceve più volte rimproveri dalla oss e in ultimo le grida: 'Mo' ti do una testata in mezzo agli occhi che vedi come la smetti'".

Gli anziani vengono più volte insultati e umiliati, come nel caso in cui la stessa imputata (Cazorzi), dopo aver fatto sedere la degente sul letto, la fa rialzare per abbassarle i pantaloni, dopodiché, la scaraventa sul letto esclamando: "La ciolla che sei. Con me non si scherza". La degente continua a cantare e lei risponde: "Basta! Deficiente! Sei proprio una napoletana cretina".

C'è, quindi, il caso del cambio di pannolino di un'altra ospite, che si era sporcata e aveva sporcato il letto. "L'oss, stizzito dalla situazione - è riportato negli atti - prima fa urtare con violenza la degente sul letto, facendole urtare la testa e poi le tira un pugno sulla schiena […] In tutti gli episodi la degente emette grida di dolore". (ANSA).