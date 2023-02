Karima cancella Ruby,'un'invenzione, finito incubo'

Karima El Mahroug "è diventata grande" e 13 anni dopo il 'bunga bunga' cancella per sembre Ruby rubacuori. "La nipote di Mubarack" è adesso una donna di 30 anni, scrittrice, imprenditrice, mamma di una bimba; una donna che dopo il verdetto del tribunale di Milano che ha assolto tutti nel cosiddetto processo Ruby Ter, che vedeva imputato tra gli altri Silvio Berlusconi, gioisce e chiude con il passato. "Ruby è stata tutta un'invenzione - dice appena il presidente del collegio dei giudici finisce di leggere il verdetto - il mio nome rimane Karima e ora è finito un incubo. Ho bisogno di tempo per assimilare ma sono contenta, perché finalmente una parte di verità è venuta fuori".

Karima è entrata in aula subito dopo la lettura della sentenza. Ha stretto le mani al procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, a cui ha consegnato una copia del suo libro 'Karima' che presenterà proprio a Milano, e al pubblico ministero Luca Gaglio. "Non immaginavo una cosa così. Sono contentissima - ha ribadito - È stata una liberazione" da una vicenda "che mi ha travolto" quando "avevo 17 anni". Una storia che "è stata un macigno non da poco. Sono stati anni difficili, dove ho perso la mia identità. Ho fatto la mamma, sono stata forte ma ho avuto anche molti momenti di cedimento". La sua pagina Facebook è ferma al 26 dicembre: nel post una foto con 3 passaporti e il messaggio 'vieni a volare con me, voliamo via'. Ma su Instagram, pochi minuti dopo l'assoluzione, compare il profilo 'Karima il libro', per lanciare la presentazione che ci sarà all'hotel Diana. "Una storia, che tutti pensano di conoscere. In fuga da casa. Berlusconi. Lo scandalo. Ruby e mai Karima. Una verità" scrive sotto una foto con la data di oggi e la parola 'Assolta'.

Vittima, insomma. "Era una battaglia molto più grande di me, che è stata giocata da tutti e di cui io non ne ho fatto parte - dice - Mi sento di poter dire di essere stata la vittima, strumentalizzata. Quello che è venuto non lo auguro a nessuno".

Nessuna parola contro il Cav: "con me si è sempre comportato bene e sarò sempre grata di aver conosciuto un uomo così".

Da Genova, dove Karima vive ad Albaro, quartiere residenziale sul mare, arrivano anche le parole del suo fidanzato Daniele Leo, titolare di un ristorante. "Sono orgoglioso di lei.

Finalmente è finita. È stata lunga ma adesso possiamo lasciarci alle spalle questa storia". Su Facebook, prima ancora di conoscere il verdetto, aveva postato una foto di Karima al mare, che guarda il tramonto. "Sarebbe stato facile postare una foto ricordo per San Valentino. Io invece lo faccio in un momento difficile e ti dico che sono fiero e orgoglioso di te indipendentemente da come si concluderà questa giornata. Un giorno tutti ti vedranno con i miei occhi e capiranno cosa è reale e cosa no". Daniele mostra sul telefonino un messaggio appena ricevuto da Karima. "Questa sentenza è destinata a me, è un altro treno che mi travolge, ma la verità è che parla di Ruby, un'invenzione. Ho aspettato e rispetto i tempi di tutti e della giustizia. E nel frattempo sono diventata grande".

Nel capoluogo ligure Karima era arrivata nel 2009, ospite di una comunità di accoglienza dopo le diverse fughe dalla famiglia a Messina e poi da altre strutture nel Nord Italia. A Genova da minorenne si esibisce in un locale del centro in abbigliamento sadomaso e in atteggiamenti sessuali spinti. Un video dello spettacolo lo trovano sul pc del fidanzato di allora Luca Risso che viene indagato e assolto. Con lui si trasferisce in Liguria e nel 2011 hanno una bambina ma, dopo una breve parentesi ai Caraibi, i due si separano. Karima torna così a Genova dove, ormai più di 8 anni fa, incontra Daniele Leo. Sui social è un susseguirsi di foto di abbracci, vacanze, promesse d'amore. La nuova vita di Karima, non più Ruby. (ANSA).