Spezia: ore decisive per Gotti, la società valuta il futuro

(ANSA) - LA SPEZIA, 14 FEB - Non si diradano le nubi attorno alla panchina di Luca Gotti. Il tecnico dello Spezia ha condotto questa mattina il secondo allenamento in vista della partita contro la Juventus, ma la dirigenza valuta in queste ore se sollevarlo dall'incarico per scuotere la squadra, reduce da un solo punto in quattro partite e in un periodo di involuzione nel gioco.

Arrivato questa mattina dagli Stati Uniti il presidente del club Philip Platek che avrà un colloquio con il direttore generale Eduardo Macia per valutare l'esonero. Una decisione dovrebbe essere presa tra stasera e domani mattina. Per l'eventuale sostituzione si fanno i nomi di Leonardo Semplici, Roberto D'Aversa ed Eusebio Di Francesco.

Intanto lo stadio Picco è sold out da questo pomeriggio per Spezia-Juventus che si giocherà domenica alle 18. (ANSA).