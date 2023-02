Operaio cade da impalcatura, grave al San Martino

(ANSA) - MOLASSANA, 14 FEB - Infortunio sul lavoro a Molassana in via Fossato di Cicala. Un operaio di 33 anni è caduto da una impalcatura sulla quale stava lavorando facendo un volto di oltre quattro metri. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'automedica che ha trasferito l'uomo in codice rosso all'ospedale San Martino. Le indagini per ricostruire quanto successo sono state affidate al personale Psal della Asl3. (ANSA).