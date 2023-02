Litiga per strada, carabinieri scoprono armi clandestine

(ANSA) - VALLEBONA, 14 FEB - Un uomo di 46 anni, di Vallebona, trovato in possesso di una fucile clandestino a canne mozze, calibro 12, e una balestra carrucolata è stato arrestato dai carabinieri, a margine di una perquisizione domiciliare scattata dopo la segnalazione di una lite nella quale sono stati uditi colpi di arma da fuoco.

Tutto è nato domenica sera quando due conoscenti sono stati visti litigare nel piccolo centro alle spalle di Bordighera.

Qualcuno diceva di aver udito forti rumori, forse dei petardi o, peggio ancora, degli spari. Sulle ragioni del litigio, che sono ancora in corso di accertamento, si sa poco, ma potrebbe trattarsi di motivi sentimentali, unitamente a qualche bicchiere di troppo. Da una serie di accertamenti, però, sono stati confermati i colpi di arma da fuoco.

Identificato uno dei contendenti, i militari hanno deciso così di irrompere in casa dove hanno trovato il fucile, di marca Franchi (con matricola abrasa e calcio e canna ridotti) e la balestra, quest'ultima arma soggetta a denuncia, ma invece non dichiarata. L'uomo, con precedenti, è stato così arrestato e dovrà rispondere di detenzione di arma clandestina. (ANSA).