Gaslini, Pintor nuovo direttore amministrativo

(ANSA) - GENOVA, 14 FEB - L'avvocato Giuseppe Pintor è stato nominato direttore amministrativo dell'Ircss Istituto Giannina Gaslini. La nomina, votata all'unanimità, è stata ufficializzata ieri nel corso del cda presieduto da Edoardo Garrone.

Giuseppe Pintor, sardo, classe 1963, attualmente direttore territoriale Inail a Cagliari, ha ricoperto numerosi ruoli e incarichi nell'ambito del Ssn in Sardegna.

Pintor prenderà servizio a partire dal 1 marzo 2023, per tre anni, senza soluzione di continuità con Roberta Serena, che a partire dal 28 febbraio 2023 andrà a ricoprire il ruolo di direttrice del Dipartimento Salute e servizi sociali della Regione Liguria, su nomina della Giunta, e alla quale il cda dell'Istituto ha ritenuto di esprimere "il proprio ringraziamento per il grande lavoro svolto nei cinque anni di direzione amministrativa dell'ospedale Gaslini". (ANSA).