Droga: oltre 600 kg di cocaina, quattro condanne a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 14 FEB - Trovati in possesso di oltre 600 chili di cocaina, tra Bologna e le province di Vicenza, Pisa e Savona, sono stati condannati a pene che vanno dai cinque anni e quattro mesi ai dieci anni e otto mesi. Si è concluso così in primo grado il processo nato dall'indagine e dai sequestri eseguiti un anno fa dalla squadra mobile bolognese, coordinata dal Pm Roberto Ceroni. Quattro gli arresti, tre dominicani difesi dall'avvocato Matteo Murgo e un italiano, assistito dagli avvocati Massimo Nicoli e Gian Andrea Balzarini. I provvedimenti furono eseguiti il 17 febbraio 2022, a partire da un appostamento dei poliziotti vicino a un garage in zona Santa Viola, a Bologna con il ritrovamento, in un doppio fondo di un baule di un'auto, di quasi 12 chili di droga. In un capannone a Creazzo, nel Vicentino, in parte in un furgone e in parte in bancali di pellame, furono in seguito sequestrati ben 260 chili. E qualche giorno dopo, proseguendo con gli accertamenti, altri 400 chili di cocaina furono rinvenuti e sequestrati in un container di pellami al porto di Vado Ligure (Savona) e in un deposito doganale a Santa Croce sull'Arno (Pisa).

Gli imputati rispondevano a vario titolo degli episodi di detenzione. Il giudice del tribunale bolognese ha condannato in abbreviato a dieci anni e otto mesi Fernando Sanchez Alcantara, a dieci anni Eduardo Rodriguez Vidal, a otto anni e otto mesi Bruno Buggiani e a cinque anni e quattro mesi Yordy Grullon Rivera. Per i tre dominicani è stata anche disposta l'espulsione, a pena espiata. (ANSA).