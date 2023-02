Salone Nautico Genova, al via le iscrizioni per 63^ edizione

(ANSA) - GENOVA, 13 FEB - Si aprono ufficialmente oggi le iscrizioni al 63° Salone Nautico Internazionale, organizzato da Confindustria Nautica e I Saloni Nautici, in programma a Genova dal 21 al 26 settembre prossimi. "Il Salone Nautico Internazionale del futuro comincia da qui - si legge nella pota - . Il nuovo Waterfront di Levante prende forma, con l'apertura dei canali navigabili, la realizzazione della spettacolare isola che farà da cornice al Padiglione Blu, le nuove banchine espositive, l'ampliamento e il rinnovamento di spazi e servizi.

La kermesse cresce e si prepara ad accogliere espositori e pubblico in occasione della sua 63^ edizione".

"Il Salone Nautico è il punto di riferimento dell'eccellenza di settore internazionale - ha detto Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica e de I Saloni Nautici -. L'edizione 2022 ha segnato in maniera decisiva il percorso di sviluppo della manifestazione "sulla scia del futuro", un modello di evento all'avanguardia, efficace e concreto. E oggi ci siamo: con le nuove aree a disposizione, l'evento potrà usufruire da quest'anno di un nuovo layout espositivo avveniristico e scenografico. Un progetto di eccellenza disegnato dall'architetto Renzo Piano, che ha già previsto, tra gli altri interventi, la realizzazione di oltre nuovi 150 posti barca." I lavori si concluderanno in maniera definitiva nel 2024 e già da quest'anno l'impatto visivo e funzionale metterà in evidenza le caratteristiche di piattaforma unica al mondo per ospitare le eccellenze dell'industria nautica internazionale. (ANSA).