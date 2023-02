Nuovo molo crociere La Spezia, stop Tar aggiudicazione appalto

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Il Tar della Liguria ha sospeso l'aggiudicazione dell'appalto per il nuovo molo crociere della Spezia. I giudici amministrativi, con un'ordinanza sul ricorso presentato dal raggruppamento di imprese formato da Fincosit, Rcm Costruzioni e Agnese Costruzioni, hanno accolto la richiesta di sospensiva fissando l'udienza di merito per il prossimo 24 marzo. Il ricorso è stato presentato dal secondo classificato che contesta l'aggiudicazione ad un raggruppamento formato da Sales s.pa, in proprio e in qualità di mandataria del costituendo R.T.I. con Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a. e Impresa Costruzioni Mentucci Aldo s.r.l.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio, e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Liguria, Comune di La Spezia e Comune di Carrara. (ANSA).