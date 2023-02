Liguria, isolata per la prima volta variante Covid 'Kraken'

(ANSA) - GENOVA, 13 FEB - L'Unità Operativa di Igiene del Policlinico San Martino di Genova, diretta dal professor Giancarlo Icardi, ha isolato per la prima volta in Liguria la variante Kraken del Covid-19. La variante è stata identificata su due pazienti: una donna di 34 anni, residente alla Spezia e una di 67 anni, residente a Chiavari. Entrambe le pazienti risultano in buone condizioni di salute presso le rispettive abitazioni. (ANSA).