Aliena beni in un trust fittizio per evitare cartella esattoriale

(ANSA) - GENOVA, 13 FEB - I Finanzieri del Comando Provinciale di Savona hanno concluso un'attività di polizia economico-finanziaria nei confronti di un imprenditore ultra-settantenne della provincia di Savona che, per evitare il pagamento di imposte oggetto di accertamento e di successiva iscrizione a ruolo, si è spogliato di tutti i beni immobili di proprietà, in modo da impedire l'azione di recupero e di riscossione dei tributi operata da parte dell'erario.

Secondo la Gdf, con l'avvicinarsi della cartella esattoriale per un debito Iva di 5 anni fa, avrebbe conferito alcuni beni immobili, un'abitazione e tre locali adibiti a deposito in provincia di Savona, in un trust di nuova costituzione nominando come trustee il commercialista di fiducia delle imprese di famiglia. Di fatto, però, gli stessi beni immobili formalmente traferiti sono rimasti nella disponibilità dell'imprenditore.

Al termine delle investigazioni l'uomo è stato denunciato per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e il il gip di Savona, su richiesta della Procura, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni immobili fittiziamente alienati nel Trust per un valore complessivo di circa 100 mila euro. (ANSA).