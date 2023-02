Ad Inter Marotta visita al Gaslini il bimbo ferito a Ventimiglia

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 13 FEB - L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha incontrato, stamani, all'ospedale Gaslini di Genova: R., il bimbo di 6 anni ricoverato dal 19 dicembre scorso quando venne trovato gravemente ferito per strada, in via Gallardi, a Ventimiglia, per cause tuttora in fase di accertamento da parte della procura di Imperia che ha indagato per lesioni gravissime dolose la nonna del bambino e il compagno di lei. Marotta ha regalato al bambino un borsa dell'Inter contenente, tra l'altro: maglia, pantaloncini e sciarpa e un invito ad assistere a una partita a San Siro, con ingresso negli spogliatoi, quando sarà dimesso. Inoltre ha consegnato tre sacchetti di gadget anche agli altri piccoli pazienti del reparto. Presenti all'incontro il papà del piccolo e l'avvocato che assiste la famiglia Maria Gioffrè. (ANSA).