Ornella Vanoni tra successi e carciofi

(ANSA) - SANREMO, 12 FEB - L'uragano Ornella Vanoni travolge l'Ariston. L'artista, 88 primavere sfacciatamente portate, canta alcuni dei suoi successi partendo da Vai Valentina, passando per L'appuntamento e concludendo con un medley tra Eternità e Una ragione di più.

Trova anche il tempo di un paio di siparietti con i due conduttori. "Dov'è Gianni?", chiede ad Amadeus. "Lui non sta mai fermo, corre, va al bar, poi in camerino, va a parlare con Chiara", le risponde lui. "Sono già stanca", chiosa la cantante che poi chiede dove siano i carciofi che ha chiesto prima di venire all'Ariston e quando Ama le porge un mazzo lei replica.

"Solo dieci? Siete un po' tirchi. Qua sono buoni, a Milano fanno schifo".

Si rivolge anche a Fedez (protagonista involontario della serata): "lo voglio conoscere perché gli devo parlare. Ho una storia importante che riguarda lui". (ANSA).