Ferragni, ultimo outfit sulla femminilità maschile

(ANSA) - SANREMO, 12 FEB - L'ultimo outfit di Chiara Ferragni per la finale di Sanremo è dedicato alla femminilità maschile.

"In molti credono che una donna per essere presa sul serio in certi ambiti debba assumere comportamenti maschili o debba vestirsi da uomo per dimostrare capacità di leadership. L'abito pantalone in velluto nero, interrotto da un corsetto con ricamati di perle a forma di addominali - spiega sul profilo Instagram - vuole essere una caricatura a questo stereotipo sessista. Un messaggio agli uomini ancora convinti nella narrazione del "mostrare i muscoli" per essere definite donne degne di rispetto. Non rinunciate alla vostra femminilità perché da qualcuno è considerata un punto di debolezza perché è proprio lì che si trova la forza delle donne". (ANSA).